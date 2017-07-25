Мошенники наживаются на имени Сергея Суханова
В Перми набирает обороты скандал вокруг истории с интернет-рекламой препарата для защиты от тромбов и раковых опухолей ценой всего в 1 рубль. Дело тут не только в подозрительно низкой стоимости. В центре интернет-страницы лицо прославленного пермского кардиохирурга Сергея Суханова с уверением, что это на самом деле некто Дубров Евгений Олегович. Для пермской аудитории он был представлен главным врачом Перми, а, к примеру, для столичной - главврачом Москвы. Настоящий вброс страничек-однодневок был сделан еще 17 июля. Но в публичную плоскость афера попала только сейчас. Благодаря пермским пользователям, которые увидели знакомое лицо. Тревогу сразу же забили сотрудники Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, первым руководителем которого был профессор Суханов и чье имя носит сейчас эта клиника.
Что касается самого препарата, то со слов авторов текста, он продается по такой смешной цене в связи с какой-то народной программой Минздрава. А в региональном Минздраве сегодня подготовили официальный пресс-релиз.
Из пресс-релиза Министерства здравоохранения Пермского края:
"Министерство здравоохранения Пермского края не имеет полномочий оценивать рекламируемого эффективность препарата, для этого необходимы комплексные исследования. Но считает необходимым предупредить жителей Прикамья. Поскольку в тексте даже на первый взгляд обнаруживаются недостоверные сведения, а также нарушены общечеловеческие нормы и принципы, задумайтесь: а не имеете ли вы дело с мошенничеством?"
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