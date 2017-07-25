В очередной раз ливни размыли дороги Перми

Перми немало досталось от воды. Последствия очередных ливней, которые, кстати, синоптики назвали рекордными, устраняли целый день. И не все смогли закончить. О самых ярких разгулах стихии.

Настоящий селевой поток в самом центре Мотовилихи. Последствия ливня, которые полностью перегородили одну полосу движения на улице Мостовой. Здесь справились быстро. На то чтобы убрать всю грязь с дороги под Музеем Диорама ушло несколько часов.

А на пешеходной дорожке под мостом на пересечении Уинской-Старцева, проход закрыт, электрический кабель просто выпал из размытого тротуара. Почти бездонный провал образовался улице Юрша, продавец соседнего магазина уже крепко задумалась о своей безопасности.

На Западном обходе, прямо у Красавинского моста, чуть было даже не остановили автомобильное движение. Теперь говорят, что это чудо, что само полотно дороги не пострадало. Подмыло насыпь дамбы. Уже подсчитали, что для восстановления склона только одной песчано-гравийной смеси понадобится 2000 кубометров. Большую часть уже уложили.

Дождь шел несколько часов, а вот разгребать последствия придется несколько дней. На Западном обходе мало просто раскидать песчано-гравийную смесь, на склоне ее надо утрамбовать, уложить закрепляющую решетку, засеять газон и восстановить ограждения. Все работы должны завершить 26 июля.

Восстановительные работы еще не завершены, а прогнозы синоптиков уже неблагоприятные - до конца недели в Прикамье ожидаются дожди.