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В Разгуляе произошло ЧП на магистральном водопроводе
В Перми ЧП на магистральном водоводе. Оно грозит проблемами с водоснабжением, которые в ближайшие сутки могут испытывать жители Ленинского, Свердловского и Дзержинского районов. Касается это тех домов, что запитаны от Большекамского водозабора. Сегодня днем рабочие на строительстве нового здания на улице Пермской в Разгуляе повредили стеклопластиковую трубу диаметром 600 миллиметров. Специалисты "Новогора" уже приступили к устранению прорыва, но при работе со стеклопластиком технология требует сутки на полную ликвидацию пробоины. Самая последняя к этому часу информация о том, что ждет пермяков.
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