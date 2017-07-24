В Перми прошел рейд ГИБДД по перевозке маленьких пассажиров

В Мотовилихе прошел очередной рейд ГИБДД. Полиция проверяла, как водители перевозят маленьких пассажиров. Рейд показал, что не все соблюдают правила. За несколько часов работы инспекторы выписали штрафы троим родителям. Каждый заплатит по 3 тысячи рублей. С ними провели разъяснительную беседу, а малышам вручили сувениры. Мотовилихинский район инспектировали неслучайно. По статистике именно здесь происходит больше всего аварий с участием детей.