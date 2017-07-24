Виновник ДТП в участием главного педиатра Прикамья раскаялся

Виновник ДТП, в котором пострадал главный педиатр Прикамья, раскаялся. Суд арестовал его до 15 сентября, сообщает издание "ВКурсе.ру". Экспертиза подтвердила, что в момент совершения ДТП молодой человек был пьян. 15 июля в деревне Гари водитель автомобиля "Лада Веста" врезался в квадроцикл, на котором ехали главный педиатр Пермского края и его теща. Женщина погибла, мужчина пришел в себя только через два дня. Возбуждено уголовное дело.