С 1 августа Пермский край встречает цифровое региональное вещание
Цифровое телевидение, мультиплексы, регионализация, ретрансляторы… О том, что значат эти слова для жителелей Прикамья, и что изменится для телезрителей с 1 августа рассказывает в интервью директор филиала РТРС "Пермский КРТПЦ" Игорь Терещенко.
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