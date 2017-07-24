С 1 августа Пермский край встречает цифровое региональное вещание

Цифровое телевидение, мультиплексы, регионализация, ретрансляторы… О том, что значат эти слова для жителелей Прикамья, и что изменится для телезрителей с 1 августа рассказывает в интервью директор филиала РТРС "Пермский КРТПЦ" Игорь Терещенко.