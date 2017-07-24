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← «Звезда в созвездии конструкторов»: в Перми открылась выставка посвященная Павлу Соловьеву

С 1 августа Пермский край встречает цифровое региональное вещание

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Цифровое телевидение, мультиплексы, регионализация, ретрансляторы… О том, что значат эти слова для жителелей Прикамья, и что изменится для телезрителей с 1 августа рассказывает в интервью директор филиала РТРС "Пермский КРТПЦ" Игорь Терещенко.

Метки: в Пермском крае, в Перми, ИНТЕРВЬЮ

Опубликовано: 24.07.2017 в 14:02 в рубрике - Вести Пермь

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← «Звезда в созвездии конструкторов»: в Перми открылась выставка посвященная Павлу Соловьеву

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