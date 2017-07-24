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«Звезда в созвездии конструкторов»: в Перми открылась выставка посвященная Павлу Соловьеву
В Перми в Доме Мешкова открылась выставка "Звезда в созвездии конструкторов", посвященная столетию со дня рождения Павла Соловьева.
Выставка в Доме Мешкова разделена на четыре темы. Условно можно назвать их так: работа, общественная деятельность, семья и дача. Все документы и фотографии на выставке из личного архива дочерей и второй жены Павла Соловьёва. В основном они рассказывают и показывают, каким знаменитый конструктор был в неформальной обстановке. Здесь, например, есть фото его первой машины "Победа" 1956 года выпуска. На ней Соловьёв ездил 20 лет, на ней же научились водить автомобиль его дети. Также есть забавные фото с дачи, которая находилась в селе Горбуново.
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