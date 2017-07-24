В Перми закрылся легендарный Центральный гастроном
В Перми закрылся легендарный Центральный гастроном. Фотографии современные и советского времени публикует 59.ru. В ближайшее время на месте некогда главного пермского продуктового магазина появится магазин одной из торговых сетей. Сейчас в помещении идет ремонт. Здание центрального гастронома – памятник градостроительства и архитектуры регионального значения. Дом был построен в 1862 году, и в то время был двухэтажным. Он принадлежал купчихе Костаревой, а потом его приобрел пермский купец Валерий Ковальский. Верхний этаж он сдавал под жилье, а нижний под магазины. В 1876 году Юзеф Пиатровский открыл здесь первый в городе большой книжный магазин. В советское время здание надстроили двумя этажами, и его занял центральный гастроном.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Самая массовая тренировка по боксу прошла по всей стране
Новорожденная девочка с пороком сердца перенесла операцию
В Перми расторгнут договоры с перевозчиками на 6 маршрутах города
В Прикамье зафиксировали массовую гибель рыбы
Новая веха в телевизионном вещании Прикамья
Общественники провели акцию «Стоп-алкоголь» возле Камской ГЭС
На Эспланаде открылся «Лето Парк»
Вести Пермь. События недели
Сильнейшие фигуристы Прикамья вернулись со сборов в Сочи
В «Хохловке» необычные экскурсии проводит фольклорный ансамбль «Тишина»
Добавить комментарий: