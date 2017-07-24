В Перми закрылся легендарный Центральный гастроном. Фотографии современные и советского времени публикует 59.ru. В ближайшее время на месте некогда главного пермского продуктового магазина появится магазин одной из торговых сетей. Сейчас в помещении идет ремонт. Здание центрального гастронома – памятник градостроительства и архитектуры регионального значения. Дом был построен в 1862 году, и в то время был двухэтажным. Он принадлежал купчихе Костаревой, а потом его приобрел пермский купец Валерий Ковальский. Верхний этаж он сдавал под жилье, а нижний под магазины. В 1876 году Юзеф Пиатровский открыл здесь первый в городе большой книжный магазин. В советское время здание надстроили двумя этажами, и его занял центральный гастроном.