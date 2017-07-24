Самая массовая тренировка по боксу прошла по всей стране

В России установлен новый рекорд страны. В честь Дня бокса прошла самая массовая тренировка. Участие в ней приняли шесть тысяч человек, в их числе несколько сотен пермяков.

Местом тренировки в Перми выбран легкоатлетический манеж спорткомплекса Сухарева, как того просили организаторы – Министерство спорта России. Участники пришли в удобной спортивной форме и обуви. А после регистрации все получают кепку и футболку с эмблемой "День российского бокса".

22 июля в нашей стране впервые и повсеместно отметили День бокса. Чтобы день и дата хорошенько запомнились, Министерство спорта России решило подкрепить его установлением рекорда – проведением открытой тренировки по боксу, самой масштабной за всю историю вида спорта. В его установлении приняло участие около 6 тысяч человек в 10 городах станы, включая в Пермь.

Тренировку в Перми проводит известнейшая личность отечественного бокса - Константин Копцев. Заслуженный тренер и наставник сборной СССР. Начал он понятно, с разминки. Но, вообще, в программе: основной удар, защита и уклон - основные упражнения школы бокса.

Мы умеем побеждать! Главные слова сказаны, рекорд установлен. Пермь вписала своё имя в историю отечественного бокса.