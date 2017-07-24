Новорожденная девочка с пороком сердца перенесла операцию

Фотографию Алены Ковиной – новорожденной девочки, которую спасает весь Пермский край, опубликовал руководитель фонда "ДедМорозим" Дмитрий Жебелев. Малышка перенесла сложную операцию на сердце. Сейчас ее состояние характеризуют как стабильно тяжелое. Однако, чтобы делать прогнозы, заявляют врачи, необходимо дождаться конца июля. О диагнозе родители и врачи знали еще до рождения ребенка, поэтому было принято решение доставить беременную Александру Ковину из Усть-Кишерти в Санкт-Петербург. Девочка родилась на операционном столе, ее сразу передали кардиохирургам. Стоимость лечения 770 тысяч рублей. По данным на пятницу собрано 674 тысячи. Сбор продолжается.