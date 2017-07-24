Общественники провели акцию «Стоп-алкоголь» возле Камской ГЭС
В канун выходных на пляже возле Камской ГЭС рейд провели общественные активисты. По слухам, здесь торговали алкоголем без какого-либо на то разрешения. Более того, его спокойно продавали подросткам.
Не замечая скрытой съемки, продавец отпускает подростку две бутылки пива. Девушку за прилавком не смущают ни юное лицо покупателя, ни люди в очереди. На самом деле этот юноша участник акции гражданского контроля "Стоп-алкоголь". Тиме всего 15 и он спортсмен.
Школьники с пивом на пляже не редкость. Причем ребят "на веселе" часто тянет на приключения - нырнуть с пирса или - "козырнуть" спортивными навыками.
Позже выяснилось, что продавец и сама несовершеннолетняя. Без трудового договора, санитарной книжки, лицензии на алкоголь и вообще каких-либо документов. На летнюю подработку девушку устроили родители подруги. Подзаработать не удалось, а вот потратиться придется. Суд, в который девушке предстоит явиться вместе с родителями, назначит штраф, согласно статье закона от 30 до 50 тысяч рублей. Правда, это совсем не дает гарантии, что алкоголь детям здесь не будут продавать завтра.
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