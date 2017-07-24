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На Эспланаде открылся «Лето Парк»

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Настоящий праздник развернулся на эспланаде в Перми. Здесь открылся "Лето Парк". На площади в 7,5 тысяч квадратных метров устроили сразу несколько зон для развлечений. Среди них, например, есть город мастеров, сказариум и даже ледовый каток.

Здесь работает площадка по сбору крутых автомобилей. Причем занимаются этим не только мальчики, но и девочки. Если здесь мы видим сборочный цех этих моделей, то снаружи будет тестовая площадка. Здесь сделали такую трассу, где дети могут опробовать свои машины в действии.

Если говорить обо всем городке, то действительно здесь несколько площадок. Это все "Мастерград", чуть дальше "Сказариум", еще дальше ледовый городок и спортивная площадка. В ледовом городке сегодня состоялось большое шоу. От зимнего оно ничем не отличается, но выглядит эффектно, когда летом под палящим солнцем происходит настоящее шоу. Если говорить о площадке Мастерграда, то здесь можно отливать скульптуры, можно попробовать себя в роли кузнеца или, например, составить продуктовый букет.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 24.07.2017 в 08:58 в рубрике - Вести Пермь

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