Новая веха в телевизионном вещании Прикамья

Историческое событие произошло в телевизионном мире Пермского края. Пока экспериментально вещание в цифровом формате начали региональные программы, в частности "Вести-Пермь". Уже с 1 августа смотреть местные новости в составе десяти, а где-то и 20 каналов можно будет в любом уголке Прикамья. Правда, для этого надо иметь современный телевизор или специальную приставку.

С 1 августа - 98% жителей Пермского края смогут увидеть в цифре последние новостные события. Нас и раньше, конечно, можно было смотреть, например, с помощью простой антенны, но уже после того как мы войдем в мультиплекс, картинка станет намного качественнее.

Помимо аналога, есть ещё и кабель, но тут абонентская плата. А вот цифровое телевидение - вещь бесплатная. Нужно лишь нехитрое оборудование: Телевизионная антенна, принимающая сигнал, помимо этого необходима приставка со встроенным тюнером DVB-T2, если такого нет в телевизоре.

Первый мультиплекс, это 10 каналов, заработал в Пермском крае в 2013 году, второй - в 2016-м. В итоге зритель получил два десятка качественного телевизионного контента.

Если появились вопросы - звонок на "горячую линию" бесплатный. Подробную инструкцию, как подключиться к цифровому телевидению, можно найти на сайте РТРС. Здесь же - посмотреть список каналов. Остальное дело техники.