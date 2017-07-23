Вести Пермь. События недели
Основные темы выпуска:
Первым делом самолеты, или, в пермском варианте, авиамоторы. Почему "МАКС-2017" для наших предприятий может оказаться событием чуть ли не историческим.
Бандитская разборка. Где и как "однорукие" сотнями гибнут под ковшом экскаватора.
И спорт №1. Как Перми отметили День российского бокса, и попадут ли наши мастера в книгу рекордов Гиннеса.
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