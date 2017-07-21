Сильнейшие фигуристы Прикамья вернулись со сборов в Сочи
Сильнейшие фигуристы вернулись из Сочи, где прошел недельный учебно-тренировочный сбор национальной команды страны. Сейчас подопечные Валентины Тюковой и Павла Слюсаренко готовят новые программы. Для их постановки в Пермь приехал хореограф Николай Морозов. Три ведущие пары Сопот-Полуянова, Селькин-Лирова, Рылов-Панфилова выступят с контрольными прокатами 8 августа в Москве. Это станет отбором для выступлений в серии гран-при.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В «Хохловке» необычные экскурсии проводит фольклорный ансамбль «Тишина»
Сдвигаются сроки реконструкции участка трассы Пермь-Екатеринбург
Совместный рейд провели в Перми сотрудники ГИБДД и судебные приставы
В Березниках тушили пожар в бассейне «Кристалл»
Кунгурскому машиностроительному заводу исполнилось 140 лет
Названа причина ДТП с автобусом из Краснокамска
В центре Перми вспыхнул автомобиль
В Прикамье отремонтировано еще несколько дорожных объектов
Коммунальные страсти в Мотовилихинском районе
Актуально PRO Пермь. Реконструкция дорожной сети в Перми
Добавить комментарий: