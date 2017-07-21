Сильнейшие фигуристы Прикамья вернулись со сборов в Сочи

Сильнейшие фигуристы вернулись из Сочи, где прошел недельный учебно-тренировочный сбор национальной команды страны. Сейчас подопечные Валентины Тюковой и Павла Слюсаренко готовят новые программы. Для их постановки в Пермь приехал хореограф Николай Морозов. Три ведущие пары Сопот-Полуянова, Селькин-Лирова, Рылов-Панфилова выступят с контрольными прокатами 8 августа в Москве. Это станет отбором для выступлений в серии гран-при.