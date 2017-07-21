В «Хохловке» необычные экскурсии проводит фольклорный ансамбль «Тишина»
В Пермском этнографическом музее "Хохловка" проходят необычные экскурсии. Здесь ансамбль фольклорной музыки "Тишина" рассказывает и показывает о том, какие песни были ранее и как они изменились со временем.
Участники ансамбля уже несколько недель живёт, проводит экскурсии и поёт в этнографическом музее "Хохловка".
Это демонстрация церковного песнопения до 17 века. Оказывается, тогда пение, особенно в храмах, было другим. Существовали так называемые крюки, которые показывали не только, что надо петь, но и как, например, одухотворённо или с придыханием.
Участники этого коллектива специально ездили по далёким деревням, записывали песни у старшего поколения.
Чтобы было понятно зрителям, маленькие певцы пропевают старинный алфавит, но особым способом, ориентируясь на эти крюки.
Ну, а после церковных песнопений можно и поиграть на свежем воздухе. Но главное правило - игра начинается тогда, когда начинается песня.
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