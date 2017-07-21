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Сдвигаются сроки реконструкции участка трассы Пермь-Екатеринбург
Разрушенный участок трассы Пермь-Екатеринбург откроют на 5-6 дней позже, чем планировалось, сообщает пресс-служба управления "Уралуправтодора". Обвал на 36-м километре трассы произошел 7 июля в районе села Бершеть. Вышедшая из берегов река Юг подмыла основание моста. В результате рухнуло 3 полосы трассы по направлению в сторону Екатеринбург. Ранее говорилось, что движение по восстановленному мосту запустят 20 июля. Сроки сдвигаются из-за внесения изменений в проект реконструкции. Комментарий представителя Уралавтодора в сюжете
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