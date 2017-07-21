Кунгурскому машиностроительному заводу исполнилось 140 лет

140 лет исполнилось Кунгурскому машиностроительному заводу. Когда-то все начиналось с открытия первого на Урале технического училища. Теперь это градообразующее предприятие, имеющее заказы со всего мира. Яркие страницы истории и планы на будущее в нашем сюжете.

С середины прошлого века предприятие стало мировым лидером по производству турбобуров и самоходных установок. Продукцию машиностроительного завода неоднократно отмечали дипломами на всероссийских и международных выставках. А к столетнему юбилею его коллектив наградили орденом Трудового Красного Знамени. Сегодня дата памятная для всего Кунгура. На заводской площади собрались и ветераны, и рабочие, и просто жители. История современного машиностроительного завода началась именно с этого здания.

Ровно 140 лет назад здесь состоялось торжественное открытие первого на Урале и 4-го в России технического училища. Купец первой Гильдии Алексей Губкин вложил на его строение и оснащение современным оборудованием большие деньги - по тем временам 1 миллион рублей.

Здесь расположились сначала мастерские училища, затем школа-завод, производство экскаваторов и уже с 1939 года Кунгурский машиностроительный.

Сейчас градообразующее предприятие стремительно развивается и вытесняет с отечественного рынка импортные мобильные буровые установки. В перспективе восстановить объем поставок продукции и в зарубежные страны.

Сегодня на предприятии трудится около 500 сотрудников, в два раза повышен уровень производительности труда. Ну, а у входа на проходную стоит стенд с черно-белыми фотографиями, как напоминание, для нынешнего поколения, что главное это люди, которые здесь работают и гордятся своим делом.