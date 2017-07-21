В Березниках тушили пожар в бассейне «Кристалл»

В Березниках пожарные боролись с возгоранием в здании бассейна "Кристалл". В 15.20 поступило сообщение о возгорании кровли здания по улице Карла Маркса, 66. Установлено, что внутри людей не было. Бассейн был закрыт на ремонт. Никто не пострадал. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.