Названа причина ДТП с автобусом из Краснокамска
В краевом Министерстве транспорта сегодня сообщили, что автобус, который с 15 пассажирами накануне слетел в кювет на улице Якутская, работал на маршруте нелегально. Он возил людей из Краснокамска незаконно с апреля. Причиной же аварии сегодня названа также техническая неисправность. В результате ДТП на сегодня числится 8 пострадавших. Состояние двоих до сих пор тяжелое, остальных – средней и легкой степени тяжести.
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