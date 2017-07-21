Названа причина ДТП с автобусом из Краснокамска

В краевом Министерстве транспорта сегодня сообщили, что автобус, который с 15 пассажирами накануне слетел в кювет на улице Якутская, работал на маршруте нелегально. Он возил людей из Краснокамска незаконно с апреля. Причиной же аварии сегодня названа также техническая неисправность. В результате ДТП на сегодня числится 8 пострадавших. Состояние двоих до сих пор тяжелое, остальных – средней и легкой степени тяжести.