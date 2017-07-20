Актуально PRO Пермь. Реконструкция дорожной сети в Перми
В студии "Актуально PRO Пермь" глава города Перми Дмитрий Иванович Самойлов. Речь пойдет о дорожном ремонте в Перми, реконструкции магистралей и развязок, а также о федеральном финансировании. Подробнее в программе
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