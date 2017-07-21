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Коммунальные страсти в Мотовилихинском районе
Очередной коммунальный скандал разгорается в Мотовилихинском районе. В доме по адресу Сигаева, 6 собрались жители, чтобы понять, какая управляющая компания их обслуживает и на каком основании. Для них стало неожиданностью, что прежняя под названием "КОД" уже заменена на другую, так называемый клон, то есть название то же, а куда делись деньги от платежей за тепло и воду – непонятно.
Коммунальные страсти на Сигаева, 6 продолжаются. Сегодня здесь проходит собрание многоквартирного дома. Поводом послужило, мягко говоря, недобросовестная работа коммунальной службы – управляющей компании "КОД". Как стало известно жителям, совсем недавно ими управляет организация с идентичным названием, но все регистрационные реквизиты у нее теперь другие. Все произошло неожиданно для многих жителей. Как они уверяют, ни в каком общем собрании жильцов они участия не принимали. Если и были какие-то протоколы, то подписи в них "липовые".
Что касается самой УК "КОД", то достаточно сделать два клика в интернете и обнаружится вся информация. Находятся две организации с подобным названием, сразу три организации зарегистрированы по одному адресу, а непосредственный руководитель управляет сразу пятью подобными организациями. Он, кстати, сейчас находится по подпиской о невыезде. А поводом для следствия на этот раз стали многомиллионные долги перед поставщиками тепла.
Схема произошла классическая – подмена одной компании на компанию-клон. Сначала собирают деньги с жителей, потом эти деньги выводятся, после этого компания объявляет себя банкротом. Достаточно сменить одну букву в названии и проблема решена.
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