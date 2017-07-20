В Чайковский приедут не менее 19 команд по летнему биатлону

19 команд подали заявки на участие в Чемпионате мира по летнему биатлону, который пройдет в Чайковском с 22 по 28 августа. Кроме сборной России борьбу за награды будут вести спортсмены из Белоруссии, Кореи, Украины, Австрии, Румынии, Монголии, Латвии, Словакии, Казахстана, Гренландии, Бельгии, Испании, Эстонии, Армении, Греции, Дании, Финляндии, Италии и Молдавии. Окончательно состав участников определится 22 июля, в этот день завершится прием заявок. Пермский край соревнования такого масштаба примет впервые.