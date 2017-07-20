В центре Перми откроется спортивный квартал
В центре Перми появится спортивный квартал с катком и комплексом для сдачи ГТО. 21 июля перед зданием Законодательного собрания Пермского края, в рамках Большого летнего фестиваля "Пермский период. Новое время" откроется Спортивный квартал. Он объединит крытый летний каток, баскетбольную и волейбольную площадки, а также комплекс для тестовой сдачи ГТО.
Ледовый оазис уже начал работу и принял первых посетителей. Часы его работы с 10.00 утра до 22.00 вечера. Вход со своими коньками бесплатный. Он проработает до середины сентября. В течение июля и августа запланированы несколько показательных выступлений и ледовых шоу с участием пермских фигуристов. Первое из них состоится 21 июля - во время официального открытия Спортивного квартала. Безвозмездным, разумеется, будет посещение площадок для игровых видов спорта и тренажеров.
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