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Пермские автомобилисты смогут бесплатно пользоваться городской электричкой

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Два дня автомобилисты смогут бесплатно пользоваться городской электричкой. Акция Пермской пригородной компании, связанная с ремонтом Северной дамбы, пройдет 25 июля и 1 августа. Чтобы стать ее участником нужно предъявить водительские права. По подсчетам перевозчика, с началом реконструкции пассажиропоток электричек увеличился на 5 тысяч человек. Ожидается, что в дни акции от автомобиля могут отказаться еще тысяча пермяков. На время ее действия будут добавлены вагоны к составам, которые курсируют от Курьи до Левшино.

Метки: в Перми

Опубликовано: 20.07.2017 в 14:17 в рубрике - Вести Пермь

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