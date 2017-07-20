Пермские автомобилисты смогут бесплатно пользоваться городской электричкой

Два дня автомобилисты смогут бесплатно пользоваться городской электричкой. Акция Пермской пригородной компании, связанная с ремонтом Северной дамбы, пройдет 25 июля и 1 августа. Чтобы стать ее участником нужно предъявить водительские права. По подсчетам перевозчика, с началом реконструкции пассажиропоток электричек увеличился на 5 тысяч человек. Ожидается, что в дни акции от автомобиля могут отказаться еще тысяча пермяков. На время ее действия будут добавлены вагоны к составам, которые курсируют от Курьи до Левшино.