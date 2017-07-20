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Жительнице Перми вручили медаль «Дарящему часть себя»
В Перми мать пожертвовала почку дочери и тем самым спасла ей жизнь. Полгода назад у девушки стали отказываться почки, врачи предложили трансплантацию. После необходимых исследований совместимость тканей матери и дочери подтвердилась, и мама решила пожертвовать своей почкой для спасения дочери. Операция прошла успешно, и после нее главный врач краевой клинической больницы Анатолий Касатов вручил донору памятную медаль "Дарящему часть себя" и букет цветов.
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