Жительнице Перми вручили медаль «Дарящему часть себя»

В Перми мать пожертвовала почку дочери и тем самым спасла ей жизнь. Полгода назад у девушки стали отказываться почки, врачи предложили трансплантацию. После необходимых исследований совместимость тканей матери и дочери подтвердилась, и мама решила пожертвовать своей почкой для спасения дочери. Операция прошла успешно, и после нее главный врач краевой клинической больницы Анатолий Касатов вручил донору памятную медаль "Дарящему часть себя" и букет цветов.