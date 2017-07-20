В Прикамье появилось новое ведомство
В Пермском крае начинает работу новое ведомство – Госстройнадзор. Основной задачей инспекции является оценка качества выполняемых работ при строительстве объектов на соответствие требованиям обязательных техрегламентов и проектной документации. Возглавил ведомство заместитель главы регионального Министерства строительства и ЖКХ Василий Белоус.
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