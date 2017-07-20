В Кунгуре начались съемки фильма ужасов

В Кунгурской ледяной пещере начались съемки фильма ужасов под рабочим названием "Троглодит". Примерный сюжет картины - группа туристов теряется в гротах пещеры, отстав от экскурсовода, и встречается с неизвестным существом. Фильм снимается в новом формате с обзором 360 градусов и в объеме 3D. Смотреть его можно в очках виртуальной реальности и практически стать соучастником происходящего.

Автор фильма молодой режиссер и сценарист из Москвы Константин Таран. Продюсер – уроженка Кунгура, а сейчас актриса театра Российской армии Ксения Таран. Главные роли в фильме исполняют кунгурские подростки, ученики театральной школы Юрия Токарева. Для участия в массовых сценах приглашены местные жители. О выходе фильма в прокат пока не сообщается.