В Кунгуре начались съемки фильма ужасов
В Кунгурской ледяной пещере начались съемки фильма ужасов под рабочим названием "Троглодит". Примерный сюжет картины - группа туристов теряется в гротах пещеры, отстав от экскурсовода, и встречается с неизвестным существом. Фильм снимается в новом формате с обзором 360 градусов и в объеме 3D. Смотреть его можно в очках виртуальной реальности и практически стать соучастником происходящего.
Автор фильма молодой режиссер и сценарист из Москвы Константин Таран. Продюсер – уроженка Кунгура, а сейчас актриса театра Российской армии Ксения Таран. Главные роли в фильме исполняют кунгурские подростки, ученики театральной школы Юрия Токарева. Для участия в массовых сценах приглашены местные жители. О выходе фильма в прокат пока не сообщается.
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