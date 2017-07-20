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В Уста-Качке открылась «Школа пациента»
"Школа пациента" открылась на курорте Усть-Качка. Здесь решено не просто лечить и восстанавливать, но и учить основам тех знаний, которые касаются тех или иных заболеваний. Начали с сердечно-сосудистых.
Старший преподаватель кафедры оперативной хирургии Александр Пастухов читает лекцию о пользе физиотерапии. Слушатели - пациенты, проходящие реабилитацию после сосудистых заболеваний на курорте Усть-Качка.
Усть-Качку называют Уральской Мацестой. Говорят, что здесь лечебный даже воздух. В прошлом году курорт отметил 80-летний юбилей, и по-прежнему популярен. На реабилитацию сюда приезжают со всего Пермского края.
Задача санатория - создать среду для скорейшего выздоровления пациентов. Восстановить утраченные из-за болезни функции организма, попросту - поставить на ноги. И здесь все средства хороши.
В частности, магнитотерапия показана и легко переносится больными, как в постинсультном состоянии, так и с кардиологическими заболеваниями. Специализирующийся на выпуске профильной продукции Компания "Еламед" уже не в первый раз выступает инициатором "Школы пациента". Ее аппараты на курорте используют для проведения физпроцедур.
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