В Уста-Качке открылась «Школа пациента»

"Школа пациента" открылась на курорте Усть-Качка. Здесь решено не просто лечить и восстанавливать, но и учить основам тех знаний, которые касаются тех или иных заболеваний. Начали с сердечно-сосудистых.

Старший преподаватель кафедры оперативной хирургии Александр Пастухов читает лекцию о пользе физиотерапии. Слушатели - пациенты, проходящие реабилитацию после сосудистых заболеваний на курорте Усть-Качка.

Усть-Качку называют Уральской Мацестой. Говорят, что здесь лечебный даже воздух. В прошлом году курорт отметил 80-летний юбилей, и по-прежнему популярен. На реабилитацию сюда приезжают со всего Пермского края.

Задача санатория - создать среду для скорейшего выздоровления пациентов. Восстановить утраченные из-за болезни функции организма, попросту - поставить на ноги. И здесь все средства хороши.

В частности, магнитотерапия показана и легко переносится больными, как в постинсультном состоянии, так и с кардиологическими заболеваниями. Специализирующийся на выпуске профильной продукции Компания "Еламед" уже не в первый раз выступает инициатором "Школы пациента". Ее аппараты на курорте используют для проведения физпроцедур.