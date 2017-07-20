Специалисты предприятия «Пермские моторы» едут на авиасалон «МАКС»

Десант молодых специалистов предприятия "ОДК Пермские моторы"выдвинулся на международный авиасалон "МАКС-2017". Ребята планируют посетить и деловые мероприятия, и демонстрационную программу - показательные выступления пилотажных групп. Путевки 80 сотрудников заработали участием и победами в конкурсах профессионального мастерства. В Москву они отправились на двух автобусах.