Специалисты предприятия «Пермские моторы» едут на авиасалон «МАКС»
Десант молодых специалистов предприятия "ОДК Пермские моторы"выдвинулся на международный авиасалон "МАКС-2017". Ребята планируют посетить и деловые мероприятия, и демонстрационную программу - показательные выступления пилотажных групп. Путевки 80 сотрудников заработали участием и победами в конкурсах профессионального мастерства. В Москву они отправились на двух автобусах.
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