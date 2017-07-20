Пермяков приглашают на массовую тренировку по боксу

В Перми в честь дня российского бокса на территории спорткомплекса имени Сухарева пройдёт открытая тренировка. 21 июля прикамцы одновременно с жителями десяти других городов страны проведут самую масштабную за всю российскую историю открытую боксёрскую тренировку. В установке рекорда примут участие как минимум шесть тысяч человек по всей России. От Перми ждут участия 400 любителей здорового образа жизни. Тренировку возглавит один из самых известных представителей отечественного бокса - Заслуженный тренер и наставник сборной СССР, председатель тренерского совета федерации бокса России - Константин Копцев.

Попытка установить национальный рекорд приурочена к Всероссийскому Дню бокса, который в этом году впервые отметят по всей стране 22 июля. Стать участником этого флешмоба сможет любой желающий, вне зависимости от уровня подготовки и спортивных предпочтений. Событие состоится в пятницу, 21 июля в 12.00 часов на площади перед манежем комплекса имени Сухарева. Приходить нужно в удобной, лучше светлой, спортивной форме и обуви. Все участники получат футболки и бейсболки с логотипом акции.