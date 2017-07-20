Подрядчика «Фестиваля хоров» отпустили под домашний арест

Арсения Юдина, арестованного после обрушения конструкций у ДК Солдатова, отпустили из СИЗО. Свердловский суд Перми изменил меру пресечения на домашний арест. Ранее следователи ходатайствовали о том, чтобы оставить бизнесмена в заключении еще на два месяца. Тем не менее, судья вынес решение отправить его под домашний арест до 24 сентября. Сейчас назначены дополнительные технические экспертизы установленных конструкций и экспертиза медицинского заключения о состоянии пострадавших.

Напомним, 24 мая во время репетиции фестиваля хоров на артистов и зрителей от порыва ветра упала огромная металлическая конструкция. В результате 7 детей получили травмы различной степени тяжести. Сейчас все пострадавшие выписаны из больницы.