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360 часов исправительных работ за стрельбу на дороге

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Суд поставил точку в нашумевшей истории, когда один из водителей в Перми из-за дорожного конфликта устроил стрельбу на улице из травматического пистолета. Все случилось еще в апреле. Шальная пуля угодила в бок проходившему мимо 12-летнему мальчику. В итоге сейчас автохама приговорили к 360 часам исправительных работ. Раненный же ребенок тогда угодил в больницу.

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 20.07.2017 в 10:41 в рубрике - Вести Пермь

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