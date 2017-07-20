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360 часов исправительных работ за стрельбу на дороге
Суд поставил точку в нашумевшей истории, когда один из водителей в Перми из-за дорожного конфликта устроил стрельбу на улице из травматического пистолета. Все случилось еще в апреле. Шальная пуля угодила в бок проходившему мимо 12-летнему мальчику. В итоге сейчас автохама приговорили к 360 часам исправительных работ. Раненный же ребенок тогда угодил в больницу.
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