360 часов исправительных работ за стрельбу на дороге

Суд поставил точку в нашумевшей истории, когда один из водителей в Перми из-за дорожного конфликта устроил стрельбу на улице из травматического пистолета. Все случилось еще в апреле. Шальная пуля угодила в бок проходившему мимо 12-летнему мальчику. В итоге сейчас автохама приговорили к 360 часам исправительных работ. Раненный же ребенок тогда угодил в больницу.