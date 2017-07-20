Пермяки смогут придумать название новому бассейну
В администрации Перми объявлен конкурс на лучшее название нового бассейна. Его начали возводить на улице Танцорова в микрорайоне Пролетарский. Все работы обещают закончить примерно через год. Имя же спортивному объекту уже сейчас может придумать любой желающий.
Это будущий физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном для взрослых и детей, который начали строить зимой 2017 года. Планируется, что здание будет разноуровневым, с разнообразным наполнением.
Строительство комплекса - это продолжение сотрудничества пермской администрации и предприятия ПЗСП. Сегодня глава города Дмитрий Самойлов побывал на площадке, где рассказал о том, что ждёт Пермь в плане бассейнов, кроме того, что строят на Пролетарке.
Вопрос строительства бассейнов - сейчас один из наиболее актуальных.
А вот название строящемуся комплексу пока не придумали, это предложили сделать пермякам. Вот электронный адрес, на который все желающие могут присылать свои варианты – basseyn.proletarka@mail.ru.
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