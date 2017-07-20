Успевают ли отремонтировать Северную дамбу до 1 августа?

На главной дорожной стройке Перми – Северной дамбе – начали укладывать нижний слой асфальта. Чуть раньше здесь завершили замену основных подземных коммуникаций, и даже успели водрузить часть новых трамвайных рельсов.

Строительные работы ведутся сразу на нескольких участках Северной дамбы одновременно. Например, внизу уже уложено 300 метров рельсошпальной решетки. Ближе к улице Крупской полностью переобустроена тепловая сеть. И на протяжении всей Северной дамбы на 85% обновлена ливневая канализация. Закончив все подготовительные работы, подрядчик уже приступил к укладке нижнего слоя асфальта.

Стоит отметить, что на протяжении всего ремонта Северную дамбу не закрывали ни для пешеходов, ни для велосипедистов. Сейчас как раз в вечерние часы пик можно наблюдать, сколько пермяков пользуется этим пешеходным маршрутом.

Согласно проекту после реконструкции на Северной дамбе появится еще одна автомобильная полоса. Сделают ее в направлении Мотовилихинского района за счет тротуара. Она будет начинаться от лестниц, которые ведут к пушке и предназначаться для автомобилистов, которые поднимаются и поворачивают направо на улицу Крупской. Это будет сделано именно для того, чтобы разгрузить дамбу в часы пик.

Движение для автомобилистов возобновят уже 1 августа этого года. А трамваи вновь поедут по Северной дамбе 1 сентября 2017 года.