Автобус Краснокамск-Пермь попал в ДТП

9 пассажиров пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса, который ехал из Краснокамска. Около полудня он вылетел в кювет и врезался в дерево на улице Якутская в Перми.

После того как автобус, съехав с дороги в кювет на полном ходу влетел в ствол дерева, машина завалилась на бок. Двери оказались заблокированы. Людей, которых от резкого удара выбросило из сидений, бросились спасать проезжающие мимо автомобилисты.

Чуть позже были озвучены официальные данные: в салоне находились пятнадцать человек, девять пассажиров, в том числе грудной ребенок получили травмы различной степени тяжести.

Водитель автобуса Михаил утверждает, что во время движения что-то произошло с колесом.

Дорога по улице Якутской представляет из себя практически прямой отрезок, ограниченный Светлогорской и Спешилова, длинной в 7 км. Четыре полосы для движения по две на каждую строну.

Водитель автобуса 10 лет в профессии, но на 160-й рейс Пермь-Краснокамск он вышел всего три дня назад. Об этом, рассказал представитель компании перевозчика, сразу поле того как пришел в себя. Он также отметил, что перед выходом в рейс все машины без исключения проходят проверку, так было и на этот раз.

По факту ДТП Следственный комитет начал доследственную проверка. На данный момент отрабатывается несколько версий случившегося - не исключено, что водитель мог уснуть за рулём.