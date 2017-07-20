Во многих домах Перми отключено водоснабжение

Пока вода в избытке на пермских улицах, во многих домах ее отключили. По графику компании «Новогор-Прикамье» 20 июля с 9.00 и до полудня без воды остаются дома по улицам Барамзиной, Вишерской, Герцена, Трамвайной, Углеуральской. В ресурсоснабжающей организации напоминают, что отвечают только за подачу холодной воды и за водоотведение.