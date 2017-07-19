Пермский Оркестр под руководством Теодора Курентзиса готовит премьеру

Оперная труппа Пермского театра в эти дни находится с гастролями в Зальцбурге. Там уже много недель они репетируют оперу "Милосердие Тита", концертное исполнение которой услышали пермяки в конце сезона 2017. Премьера ещё не прошла, а австрийская публика уже затаила дыхание и ждёт.

Крупнейшая региональная газета Австрии Kleine Zeitung пишет о Теодоре Курентзисе так. "Греческий дирижер создал на Урале, возможно, одну из самых увлекательных лабораторий классической музыки в наши дни. Невероятная история Теодора Курентзиса сейчас уже у всех на слуху: он решил завоевать мир классической музыки как исключительный инноватор и сделал российский провинциальный город домом для своего оркестра. Его главный секрет заключается в его смелости: он сочетает уникальный подход к работе и особое внимание к деталям, маниакальную концентрацию на музыке и богемные жесты - всё это делает его музыкальные интерпретации такими характерными".

Напомним, что сама премьера намечена на 27 июля.