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Осторожно, клещи!
Осторожными следует быть туристам, которые выбирают пешие походы. Клещевая активность не спадает. С начала сезона в медицинские организации края обратились 12 тысяч человек. Больше всего пострадавших в Очерском, Усольском, Суксунском, Верещагинском и Карагайском районах. В 33 случаях насекомые оказались причиной заболевания клещевым вирусным энцефалитом, более 90 – боррелиозом.
Об опасностях болезней, передаваемых с укусом клещей, а также о мерах предосторожности рассказывает заместитель начальника Эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Татьяна Шутова.
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