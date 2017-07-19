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Осторожно, клещи!

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Осторожными следует быть туристам, которые выбирают пешие походы. Клещевая активность не спадает. С начала сезона в медицинские организации края обратились 12 тысяч человек. Больше всего пострадавших в Очерском, Усольском, Суксунском, Верещагинском и Карагайском районах. В 33 случаях насекомые оказались причиной заболевания клещевым вирусным энцефалитом, более 90 – боррелиозом.

Об опасностях болезней, передаваемых с укусом клещей, а также о мерах предосторожности рассказывает заместитель начальника Эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Татьяна Шутова.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Здоровье

Опубликовано: 19.07.2017 в 15:19 в рубрике - Вести Пермь

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