Продолжаются поиски мальчика, пропавшего после ЧП на Вишере
На севере Прикамья продолжаются поиски пропавшего Алексея Зубова. Молодой человек без вести пропал во время ЧП на реке Вишере. 15 июля лодка с четырьмя туристами перевернулась. Трое из них благополучно выбрались из воды. Алексея не нашли до сих пор. Есть основание полагать, что он утонул. На поиски тела выезжали специалисты краевой службы спасения, водолазы прочесали дно реки в районе камня Ветлан, где перевернулись туристы, но найти пропавшего мужчину не удалось. Алексей объявлен в розыск.
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