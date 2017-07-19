В Соликамском районе утонул мальчик

Несчастный случай в Соликамском районе. 7-летний мальчик погиб, упав в воду. По словам очевидцев, ребенок поскользнулся на берегу. Трагедия произошла на реке Вильве. Ребята пытались спасти его самостоятельно, однако, не смогли и побежали за помощью. Взрослые вытащили мальчика на берег, но спасти не смогли. Сейчас по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.