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Продолжаются поиски мальчика, пропавшего после ЧП на Вишере →
В Соликамском районе утонул мальчик
Несчастный случай в Соликамском районе. 7-летний мальчик погиб, упав в воду. По словам очевидцев, ребенок поскользнулся на берегу. Трагедия произошла на реке Вильве. Ребята пытались спасти его самостоятельно, однако, не смогли и побежали за помощью. Взрослые вытащили мальчика на берег, но спасти не смогли. Сейчас по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.
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