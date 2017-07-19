«Большой тандем» в 21-й раз принимает юных теннисистов России

Прикамские теннисисты играют главный турнир лета - Большой тандем. Соревнования давно вышли за рамки краевого, на пермские корты приезжают спортсмены из многих городов страны, включая столичные - Москву и Санкт-Петербург. Первыми к своим рейтинговым высотам устремились девочки и мальчики 9- 10 лет.

Большой тандем входит в серию Российского теннисного тура, а соответственно, даёт участникам все соответствующие привилегии. В частности очки, повышающие общий рейтинг. Возможность попадать в основную сетку, минуя отборочные туры и т.п. Но юных участников эти нюансы занимают пока мало. Для них важнее побороть свой страх перед выходом на корт. Ведь играть приходится с незнакомыми соперниками, да ещё и старше себя на целый год, а то и два!

Большой тандем в Перми проходит уже в 21-й раз и уже давным-давно вышел за рамки чисто краевого. Достаточно посмотреть на списки участников - Сарапул, Екатеринбург, Киров, Тюмень, Москва, Санкт-Петербург. Только у девочек это 32 человека. Чтобы им дойти до финала, потребуется 5 дней, т.е. выиграть пять матчей. Масштаб, что называется, на лицо.

Чемпионы среди детей до 10 и 15 лет станут известны в пятницу. На следующей неделе эстафету на кортах примут 13-ти и 19-летние теннисисты.