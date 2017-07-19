Пожарники Прикамья отмечают юбилейные даты
90-летие со дня создания пожарного надзора и 125 лет всероссийскому добровольному пожарному обществу. В Пермском крае эти даты отметили масштабной выставкой техники. Особый интерес она вызвала у подрастающего поколения.
Сегодня у Дома офицеров можно провести время не только под хорошую музыку, но и с пользой, например, рассмотреть в деталях все оборудование которое используют пожарные и представители Госпожнадзора.
Кроме того, есть датчики задымленности, толщины огнеупорного покрытия, загазованности помещения, но есть и привычные пожарные машины. Дети рассматривают пожарные принадлежности, которыми укомплектованы машины: топоры, пилы, молотки и кувалды, рукава, по которым подается вода. Дают детям потрогать, и ощутить себя в роли пожарных.
Закончится мероприятие - выставка техники и награждение - в Доме офицеров традиционно - кашей из полевой кухни в полевой столовой с видом на пожарные машины.
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