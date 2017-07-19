На Прикамье надвигается циклон

19 июля в Прикамье ожидается самый грозовой день лета. МЧС предупреждает: в среду в отдельных районах края возможны сильный дождь, крупный град с усилением ветра до 25 метров в секунду. В четверг новые удары стихии, которые также не будут продолжительными. Температура воздуха в ближайшие дни останется в пределах 24-29 градусов. К выходным в Прикамье может прийти циклон с дождями и похолоданием. Впрочем, и без того специалисты ГИС-Центра классического университета назвали июль самым дождливым в Пермском крае за всю историю метеонаблюдений.