В выходные в Перми пройдет фестиваль фитнес-клубов

21-23 июля на площади перед Театром-Театром состоится первый в Перми фестиваль фитнес-клубов. лучшие инструкторы покажут свое мастерство и проведут мастер-классы для всех желающих. 23 июля в рамках фестиваля пройдет конкурс "Фитнес-инструктор года" и фитнес-конвенция. Завершится фестиваль турниром по армрестлингу с участием пермских спортсменов.