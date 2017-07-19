В выходные в Перми пройдет фестиваль фитнес-клубов
21-23 июля на площади перед Театром-Театром состоится первый в Перми фестиваль фитнес-клубов. лучшие инструкторы покажут свое мастерство и проведут мастер-классы для всех желающих. 23 июля в рамках фестиваля пройдет конкурс "Фитнес-инструктор года" и фитнес-конвенция. Завершится фестиваль турниром по армрестлингу с участием пермских спортсменов.
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