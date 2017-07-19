Новый арт-объект за 1 млн рублей появится в Перми
В Перми за 1 млн рублей построят "Мост дружбы". Агентство социокультурных проектов объявило открытый конкурс на изготовление тематической скульптуры, посвященной десятилетию побратимских отношений Перми и Дуйсбурга. Олицетворять связь городов будет арт-объект "Мост Дружбы". Его высота – около 2 м, длина – 5 м, ширина – 1,5 м. Объект выполнят из черного металла с рисунками из меди, латуни и нержавеющей стали. На мосту изобразят исторические достопримечательности городов-побратимов.
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