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В Прикамье откроются гериатрические кабинеты
В Прикамье откроются гериатрические кабинеты для оказания помощи людям пожилого возраста - сообщается на сайте регионального правительства. Сейчас около 80% лиц старшего поколения страдают множественной хронической патологией. У большинства граждан старше 60 лет обнаруживается 4-5 хронических заболеваний. Задача врача-гериатра - выявить таких пациентов и определить, в какой помощи они нуждаются: направить на лечение в стационар или в специализированные учреждения системы социального обслуживания, либо проводить лечение в домашних условиях. Уже определено, что в Перми пилотный проект будет реализовываться в городской поликлинике №7 и 7-й медсанчасти.
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