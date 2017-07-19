На Северной дамбе укладывают нижний слой асфальта
На Северной дамбе приступили к укладке нижнего слоя асфальта. Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, на сегодняшний день подрядная организация уложила 300 метров рельсошпальной решетки, завершила переустройство тепловой сети в районе улицы Крупской, ливневая канализация обновлена на 85%.
Полностью завершить все работы, включая благоустройство, планируется до 1 сентября следующего года, при этом движение автотранспорта будет открыто уже 1 августа этого года, а электротранспорта – к 1 сентября. Нововведением станет продление третьей полосы, предназначенной для поворота на улицу Крупской, она будет начинаться от фермы с видеофиксацией.
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