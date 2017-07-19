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В Чайковском выступили артисты Большого театра
Эксклюзивный концерт устроили для жителей Чайковского. Здесь выступили ведущие солисты Большого театра из Москвы. Одни из лучших исполнителей оперы "Евгений Онегин" спели русские народные, советские и неаполитанские композиции. Проект назывался "Музыкальная планета".
На сцене Алексей Татаринцев и Василий Ладюк - одни из лучших исполнителей ролей Ленского и Онегина в опере Петра Чайковского "Евгений Онегин".
Артисты приехали вместе с ансамблем "Творческое содружество музыкантов" под управлением композитора Александра Покидченко. Музыканты дали концерты в Ижевске, Воткинске и теперь настал черед Чайковского.
Организовать подобное событие удалось благодаря Благотворительному фонду "ЛУКОЙЛ", президентом которого является Нелли Алекперова. Накануне Нелли Алекперова посетила архитектурно-этнографический комплекс "Сайгатка". А также усадьбу-музей Петра Ильича Чайковского. Визит почетных гостей состоялся в рамках акции "Музыкальная планета", которая проходит в городах Прикамья и республики Удмуртия. В рамках акции к началу учебного года школы искусств и дворцы культуры региона получат новые музыкальные инструменты.
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