Пьяный водитель стал причиной серьезной аварии в Прикамье

Серьезная авария случилась в поселке Горный в Пермском районе. Как сообщают очевидцы, на перекрестке перевернулся легковой автомобиль. И только чудом под его колеса не угодили прохожие. За рулем пострадавшей машины был водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения. Судя по всему, он даже не понял, что произошло. Какое-то время он полежал внутри салона, а потом поднялся и убежал.

А в селе Юрла прямо возле местного вокзала сотрудники ГИБДД остановили автобус, за рулем которого тоже находился сильно нетрезвый водитель. В этот момент он перевозил 15 пассажиров. Сам шофер утверждал, что в этот день не употреблял. В итоге материалы дела отправили в суд.